Blackout nel Vallo, Boglione: una situazione non più accettabile per i cittadini

LAURO- “Quella che stanno vivendo i cittadini del Vallo di Lauro non è più una situazione accettabile. Da troppo tempo famiglie, attività commerciali, imprese e servizi pubblici sono costretti a subire continui e prolungati blackout che compromettono la quotidianità, arrecano danni economici e alimentano un crescente senso di sfiducia”. Il sindaco di Lauro, Rossano Sergio Boglione, commenta così i disagi che da alcuni giorni vive la cittadinanza del Vallo di Lauro, per cui questa mattina tutti i sindaci dell’area hanno stilato un documento-diffida e chiesto l’intervento della Prefettura

“Come Sindaci abbiamo il dovere di dare voce alle legittime preoccupazioni delle nostre comunità e di pretendere risposte concrete da parte di chi è responsabile della gestione della rete elettrica- spiega Boglione- Per questo abbiamo deciso di agire insieme, sottoscrivendo una diffida formale e chiedendo l’immediato coinvolgimento delle istituzioni competenti”. E ha anche ribadito che :”Non chiediamo privilegi, ma il rispetto di un diritto fondamentale: poter contare su un servizio essenziale efficiente, continuo e affidabile. È inaccettabile che nel 2026 un intero territorio debba convivere con disservizi che penalizzano cittadini, attività produttive e investimenti. Ci aspettiamo che E-Distribuzione fornisca risposte puntuali e, soprattutto, uncronoprogramma chiaro degli interventi necessari a risolvere definitivamente queste criticità. Allo stesso tempo confidiamo nell’azione della Prefettura, di ARERA e delle altre istituzioni coinvolte affinché questa vicenda trovi finalmente una soluzione concreta”.