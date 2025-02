BISACCIA – Le immagini dei cinque malviventi che nella giornata di oggi hanno perpetrato un furto in Contrada Bellantonio, ai danni di una famiglia del posto. Un raid che ha interessato il territorio del comune altirpino in pieno giorno. Gli stessi proprietari hanno autorizzato la diffusione delle immagini, raccomandando prestare attenzione massima. Le immagini dei malviventi hanno invitato via social a “chiamare i Carabinieri e Polizia Locale per qualsiasi situazione sospetta”.