Avella, domenica visite al museo e spettacolo per bambini

Febbraio volge al termine e Avellarte programma due attività nella cittadina archeologica di Avella.

La prima dedicata ai bambini, con l’allegra carovana del teatrino di Mangiafuoco per festeggiare l’arrivo del carnevale. Il più celebre dei burattini e i suoi amici incontreranno le maschere della tradizione in un musical itinerante cantato dal vivo dai bravissimi attori della Compagnia Citrea. Lo spettacolo si svolgerà nel giardino del Palazzo Baronale e sarà necessaria la prenotazione al numero 3792704793.

Nello stesso Palazzo Baronale, sarà possibile prenotare una visita al Museo Archeologico e Immersivo e al meraviglioso Anfiteatro Romano.

Per tutte le informazioni relative agli eventi e alle visite è possibile scrivere al numero 3338847535.

Nel frattempo, le associazioni, i gruppi, i comitati e il Comune di Avella sono già a lavoro per programmare le iniziativa per le prossime primavera ed estate.