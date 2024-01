VIDEO/Biogem nello Spazio. L’Istituto partecipa alla ricerca ReADI-SP

Ci sarà anche un po’ di Biogem nei mini-laboratori per esperimenti spaziali sviluppati da Space Factory e Ali con i lanci programmati dalla Nasa sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per questo gennaio.

L’Istituto di ricerca arianese partecipa allo sviluppo dell’esperimento ReADI Second Phase, curato dal professor Geppino Falco del dipartimento di Biologia dell’università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Saranno portate nello Spazio cellule staminali per verificarne le reazioni in microgravità. Una ricerca che potrà contribuire alla comprensione della genesi di alcune malattie quali l’osteoporosi ma anche il cancro.

Il lancio del mini-lab è previsto per il 29 gennaio. Nel logo del progetto spicca il nome di Biogem ed è un orgoglio per Ariano e per l’Irpinia così autorevolmente rappresentate.

Intervista ad Ortensio Zecchino, Presidente Biogem