Politica Biodigestore a Chianche, Bochicchio: aderisco all’appello del Coordinamento per trovare localizzazioni alternative 14 Settembre 2020

“Aderisco convintamente all’appello lanciato oggi dal Coordinamento Nessuno tocchi l’Irpinia che invita i candidati alle prossime elezioni regionali a prendere posizione rispetto all’attuale localizzazione del biodigestore nel territorio di Chianche. Una battaglia che non può e non deve ridursi a mera questione localistica perché attiene alla visione generale di cosa vogliamo fare dell’Irpinia nei prossimi anni”, così la candidata al Consiglio regionale della Campania per il Movimento 5 Stelle, Carmen Bochicchio.

“Di certo ubicare un impianto di trattamento dei rifiuti in una zona di alto pregio per la produzione del Greco di Tufo è una scelta politica, prima ancora che tecnica. Scelta che dovrebbe implicare, tuttavia, un supplemento di riflessione per arrivare ad una decisione più approfondita e maggiormente condivisa, contemplando anche soluzioni alternative. E’ questo il compito di chi si candida a governare i processi sui territori. Le scelte calate dall’alto hanno già mostrato i limiti di efficacia ed efficienza, nonché l’incapacità di rispondere alle istanze delle comunità. Ben venga, quindi, la possibilità di aprire strade nuove, più coerenti con le peculiarità territoriali, e ripensare la scelta della localizzazione del biodigestore”, conclude Bochicchio.