Bimbo muore a otto anni, il sindaco di Montemarano proclama il lutto cittadino

Lutto cittadino a Montemarano per la giornata di domani dopo la notizia della morte di un bimbo di appena otto anni che ha scosso la comunità. A dichiararlo è il sindaco Beniamino Palmieri. “Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e che ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione – scrive la fascia tricolore -. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia, perché questo lutto è di tutta Montemarano. Facendomi interprete del sentimento dell’intera comunità ho deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani”.

Ieri, giorno della tragedia, a Montemarano era previsto uno show di Povia insieme ad Antonio Manganiello. I festeggiamenti, in onore dei Santi San Giovanni e Paolo, martiri cristiani, sono stati sospesi per il gravissimo lutto.