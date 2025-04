Bilancio positivo del corso breve di giornalismo e scrittura creativa

ATRIPALDA – Si è concluso venerdì scorso, con un bilancio più che positivo, il corso breve di giornalismo e scrittura creativa che ha interessato le classi IV e V dell’Istituto Comprensivo “De Amicis – Masi” di Atripalda e dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Manocalzati.

L’iniziativa, promossa dalla Dirigente Scolastica Antonella Ambrosone è stata organizzata e sviluppata dal giornalista e scrittore Pasquale Gallicchio.

«Da parte dei bambini – afferma Gallicchio – c’è stata una partecipazione che ha superato ogni aspettativa. Hanno dimostrato un notevole interesse per il mondo dell’informazione e della scrittura creativa. Si sono cimentati, con risultati sorprendenti, in esperienze che hanno evidenziato l’ottimo impegno delle maestre nel seguire la loro formazione ed educazione. Ho avuto di fronte dei bambini ben seguiti e in alcuni casi di un naturale talento per la scrittura. Ringrazio tutte le maestre che mi hanno affiancato durante la durata del corso e una gratitudine particolare alla Dirigente Scolastica Antonella Ambrosone per avermi dato la possibilità di cimentarmi in una esperienza che mi ha arricchito dal punto di vista professionale e umano».

Antonella Ambrosone, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “E. De Amicis – R. Masi” di Atripalda, dichiara: «Già dai primi incontri ho avuto riscontri positivi in merito all’iniziativa. Lo scrittore e giornalista Pasquale Gallicchio ha saputo tenere alta l’attenzione e la curiosità dei giovani allievi. Sulla scorta di quanto fatto durante quest’anno scolastico, ci metteremo al lavoro per cercare di ripetere la stessa esperienza nel prossimo anno scolastico».