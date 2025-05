Bilancio, Aquino (M5S): stessi numeri di venti giorni fa, perché allora è stata bloccata una città?

AVELLINO – “Praticamente in aula tornerà lo stesso bilancio di venti giorni fa, al netto dell’emendamento presentato dal gruppo del consigliere Mattiello. Mi chiedo cosa sia cambiato e a questo punto perché non si poteva discutere prima, facendo risparmiare tempo, ingessando e bloccando di fatto la città”. E’ quello che si chiede il consigliere del Movimento Cinque Stelle Antonio Aquino, che stamattina ha partecipato all’assemblea dei gruppi consiliari del centrosinistra per discutere sul Bilancio di questa prima fase di amministrazione della città capoluogo. Anche Aquino avverte che sull’alimentazione dei beni, a partire dallo Stadio Partenio, che l’amministrazione intende cedere, c’è bisogno di una discussione più ampia ed un confronto con tutto il Consiglio Comunale. “Il Partenio ha un valore anche socio culturale per questa città, il rischio di “svenderlo” rappresenterebbe perdere un pezzo di Avellino. Per questo motivo non si può decidere così velocemente su un tema di questa portata”.