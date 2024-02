BigMama in un videomessaggio ringrazia San Michele di Serino

«La nostra Marianna Mammone, in arte BigMama, ringrazia tutta la sua comunità Sanmichelese per il caloroso supporto ricevuto. Perché alla fine, una vera comunità, si vede quando c’è bisogno e noi l’abbiamo dimostrato. Ora cara Marianna, ti aspettiamo qui per festeggiare la tua vittoria, perché per tutti noi hai vinto tu! Forza San Michele di Serino».

Così il Vicesindaco di San Michele di Serino, Antonio Delle Grazie, nel pubblicare sulla sua pagina Facebook il videomessaggio di BigMama che ringrazia la sua comunità.

«Un saluto a tutto San Michele da BigMama, vi mando un bacio – dice Marianna – grazie mille per il supporto. Ho sentito tutto il vostro affetto e tutto il vostro amore. Sono felicissima di come sia andato questo Festival e vi devo tanto!».

BigMama si è piazzata al 22simo posto della classifica del Festival di Sanremo, ma è stato comunque un grande successo. Il pezzo “La rabbia non ti basta” è coinvolgente e lei è stata iconica in ogni performance, compresa la serata cover dove, insieme a Gaia, LaNina e Sissi, ha portato una bella versione di “Lady Marmelade” con un momento di freestyle e l’immancabile messaggio body positivity.

E come lei stessa ha dichiarato oggi, ospite di Mara Venier a “Domenica In”, definendo questi i giorni più felice della sua vita: «La competizione non mi è mai interessata. L’importante è essere qui, aver portato un bel messaggio, del resto chi se ne fotte».

E San Michele di Serino è felice con lei e aspetta il suo ritorno per accoglierla con una grande festa.