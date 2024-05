Benevento, muore ragazzo di 13 anni, aveva la febbre alta

La città di Benevento è sconvolta per l’improvvisa ed assurda morte di un ragazzo di soli 13 anni, avvenuta ieri, in una domenica davvero funesta.

Il ragazzo aveva la febbre alta ed ad un certo punto le sue condizioni si sono drammaticamente aggravate tant’è che i genitori hanno allertato il 118. I sanitari sono immediatamente arrivati sul posto e lo hanno trasportato all’ospedale San Pio di Benevento.

Lì si è tentato di tutto per rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare, il 13enne ha perso la vita. Non è dato ancora sapere quali complicanze abbiano potuto portare a questo trerribile epilogo, le cause del decesso, infatti, sono in corso d’accertamento, probabilmente solo l’esame autoptico potrà fare chiarezza. La salma si trova, adesso, nell’obitorio del San Pio. Aperta, in ogni caso, un’indagine da parte dei carabinieri di Benevento.

La città, intanto, si stringe nel dolore intorno all’immane tragedia che ha copito questa famiglia per la perdita di un figlio nel fiore della sua giovinezza.