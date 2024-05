Abbazia Montevergine: una giornata dedicata ai militari e alle loro famiglie

Mercoledì 8 maggio, a conclusione delle Celebrazioni Giubilari per il IX Centenario della fondazione della storica Abbazia di Montevergine, il Padre Abate Riccardo Luca Guariglia, di concerto con l’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, Rev.ma Monsignor Santo Marcianò, ha voluto dedicare una giornata di spiritualità e comunione per i militari delle diverse Forze Armate, i loro familiari e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma della Campania.

L’evento prevede la celebrazione della Santa Messa alle ore 10:30, presieduta dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, concelebrata dal Padre Abate insieme ai Cappellani Militari della XII Zona Pastorale “Campania- Basilicata”.

Subito dopo la celebrazione ci sarà la possibilità di visitare il Santuario ed il Museo dell’Abbazia.