Benevento Cronaca Benevento, maltratta la moglie: arresti domiciliari per un 49enne 20 Luglio 2021

Benevento, maltratta la moglie: arresti domiciliari per un 49enne. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono confluite nell’arresto eseguito dai carabinieri della stazione della città sannita.

A sporgere denuncia è stata la donna, costretta a subire nel corso degli anni atti di violenza fisica e psicologica nonché profonde limitazioni della propria libertà, che la costringevano a vivere in condizioni di costante soggezione psicofisica e la portavano, infine, a maturare l’idea di separarsi.

Tale decisione, però, determinava un inasprimento delle condotte vessatorie in particolar modo quando, da poco scarcerato per altri reati, l’indagato scopriva la nuova relazione della moglie con un altro uomo, momento a partire dal quale le minacce, le ingiurie e gli atti intimidatori e violenti divenivano particolarmente aggressivi e pericolosi nei confronti di entrambi, tanto da spingere la moglie impaurita a rivolgersi alle forze dell’ordine narrando tutto quanto patito ormai da anni. L’adozione della misura cautelare si è resa indispensabile in quanto sussiste il concreto ed attuale pericolo che l’indagato commetta nuovi fatti di reato della stessa indole.

Lo stesso Giudice per le Indagini Preliminari ha riconosciuto la gravità dei fatti contestati e la pericolosità dell’indagato, derivante dalla personalità dello stesso come evincibile dai numerosi precedenti penali dello stesso cui erano conseguite esperienze detentive, l’ultima delle quali cessata da pochi mesi, nonché dalla gravità e pervicacia delle condotte minatorie e violente poste in essere ai danni della moglie per anni.