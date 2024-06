Benevento, il Comandante della Legione Carabinieri “Campania” in visita al Comando Provinciale

In data odierna, il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Generale di Divisione Antonio Jannece, in vista del prossimo trasferimento a Roma dove assumerà l’incarico di sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha fatto visita al Comando Provinciale di Benevento.

Ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonello Enrico Calandro, ha salutato il personale della sede e una rappresentanza di tutti i reparti territoriali, speciali, carabinieri forestali e dipendenti del Ministero della Difesa di stanza nella provincia, nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestali, esprimendo il suo apprezzamento per l’impegno quotidiano dei militari nel garantire sicurezza e tutela dell’ordine pubblico. Durante il suo discorso, il Generale ha evidenziato l’importanza della coesione, dell’abnegazione e dell’armonia nei rapporti interpersonali, virtù che animano i Carabinieri nella loro costante dedizione al servizio in favore del cittadino.

La visita nel Sannio del Generale Jannece è proseguita con gli incontri Istituzionali presso il palazzo di Giustizia, con il Procuratore della Repubblica, dott. Aldo Policastro e presso il Palazzo del Governo con il Prefetto dott. Carlo Torlontano.