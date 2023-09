Benevento, giovane denunciato per ricettazione

I Carabinieri della Compagnia di Benevento, nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori, attraverso l’impiego di pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni Carabinieri di San Giorgio del Sannio e Ponte, nella nottata odierna dopo aver individuato in questo centro un’autovettura Toyota Aygo asportata in un cortile di un’abitazione, il 7 settembre u.s. nel centro abitato di Cercemaggiore (CB) hanno eseguito un accurato servizio di osservazione che è terminato con il controllo del veicolo e l’identificazione del conducente in un 24enne del capoluogo.

Le pattuglie hanno pprofondito gli accertamenti con l’esecuzione di una perquisizione veicolare sul posto, estesa successivamente al domicilio del sospettato, che ha consentito di verificare che si trattasse proprio dell’autovettura asportata il giorno precedente nella Provincia di Campobasso, utilizzata per la consumazione di furti in esercizi commerciale.

Quindi, deferito in stato di libertà per “ricettazione” e l’autovettura posta sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le ulteriori indagini.