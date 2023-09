Ariano Irpino, “Vicoli ed Arte deLight”: ordinanza per la viabilità

Ad Ariano Irpino, nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2023 è in programma la manifestazione “Vicoli ed Arte deLight”, nell’ambito delle iniziative dell’Estate Arianese 2023.

Per lo svolgimento di questo importante appuntamento, la circolazione sulle strade interessate è stata regolamentata da un’apposita Ordinanza di disciplina del traffico, diramata dalla Polizia Municipale:

– nei giorni 8, 9 e 10 settembre dalle ore 19,00 alle ore 24,00 su via Annunziata (da rampa Russo a via Anzani), via D. Anzani e via Russo-Anzani (da rampa Russo a via Covotti) divieto di transito e sosta veicolare, con rimozione.

Sono esclusi dal rispetto dell’ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine e di soccorso e i veicoli ad esclusivo servizio della manifestazione.