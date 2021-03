Benevento Cronaca Primo Piano Benevento, Contrada San Vito, si ribalta con il fuoristrada: ragazza perde la vita 6 Marzo 2021

Dramma nel pomeriggio a Benevento in contrada San Vito. Una 22enne di Arpaise ha perso la vita in un incidente stradale. La giovane era con altri 3 amici a bordo di un fuoristrada che si è ribaltato a margine della stretta carreggiata.

A far scattare l’allarme è stato un residente della zona che ha notato il mezzo e i ragazzi feriti. Immediatamente, sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del Comando provinciale del capoluogo e i sanitari del 118, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Feriti gli altri coetanei che sono stati trasportati negli ospedali cittadini, uno in codice rosso.



Sul posto per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica del tragico episodio sono al lavoro gli agenti della Polizia Municipale e quelli della Questura del capoluogo.