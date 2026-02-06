Benevento, Carabinieri arrestano quattro persone per detenzione e spaccio di stupefacenti

Nel tardo pomeriggio del ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, traevano in arresto, nella flagranza del reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, quattro persone, a seguito di una complessa attività investigativa.

In particolare, venivano arrestati un 45enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, la compagna convivente di 47 anni, entrambi domiciliati nel capoluogo, nonché i genitori dell’uomo, rispettivamente un 65enne e una 62enne, residenti a Napoli.

I militari, al termine delle attività investigative, eseguivano una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 45enne, rinvenendo, interrato nel giardino, un involucro sottovuoto contenente 220 grammi di cocaina e un panetto di hashish del peso di 94 grammi, sostanza che, poco prima, era stata consegnata dai genitori dell’uomo.

Nel corso della medesima attività, all’interno di un deposito sottostante l’immobile, veniva inoltre rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

La droga e il materiale rinvenuto venivano sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il 45enne veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale, mentre gli altri tre soggetti venivano sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza e della legalità.

Le persone arrestate sono da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.