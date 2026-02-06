Amministrative 2026, il M5S Avellino: “è tempo che il campo largo si riunisca e raccolga la sfida”

Il Gruppo Territoriale di Avellino del M5S richiama le forze del campo largo alla costituzione di un tavolo di confronto per raccogliere la sfida delle imminenti consultazioni comunali.

“Il tempo stringe e rende non più procastinabile l’avvio di una iniziativa tesa a realizzare il

progetto di rilancio della città di Avellino. – dichiarano i cinque stelle avellinesi – Facciamo appello alle stesse forze che hanno consentito al Presidente Roberto Fico di battere destre e civismi, aprendo in Regione Campania una nuova fase di dinamismo democratico con l’obiettivo di coinvolgere tutti i territori nelle scelte politiche ed amministrative, attraverso un ascolto profondo e puntuale dei cittadini. Avellino ha bisogno di un campo largo serio, coeso, unito e propositivo capace di generare una visione che proietti la città nel prossimo decennio tra modernità e sviluppo”.