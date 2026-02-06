Il Gruppo Territoriale di Avellino del M5S richiama le forze del campo largo alla costituzione di un tavolo di confronto per raccogliere la sfida delle imminenti consultazioni comunali.
“Il tempo stringe e rende non più procastinabile l’avvio di una iniziativa tesa a realizzare il
progetto di rilancio della città di Avellino. – dichiarano i cinque stelle avellinesi – Facciamo appello alle stesse forze che hanno consentito al Presidente Roberto Fico di battere destre e civismi, aprendo in Regione Campania una nuova fase di dinamismo democratico con l’obiettivo di coinvolgere tutti i territori nelle scelte politiche ed amministrative, attraverso un ascolto profondo e puntuale dei cittadini. Avellino ha bisogno di un campo largo serio, coeso, unito e propositivo capace di generare una visione che proietti la città nel prossimo decennio tra modernità e sviluppo”.
Amministrative 2026, il M5S Avellino: “è tempo che il campo largo si riunisca e raccolga la sfida”
