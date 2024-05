Benevento, bengalese arrestato in flagranza per violenza sessuale

Un 34enne bengalese, senza fissa dimora, già colpito da provvedimento di espulsione dal territorio italiano, è stato tratto in arresto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento.

L’uomo nella tarda mattinata di martedì scorso, 21 maggio, si aggirava a piedi per le vie del centro cittadino di Benevento, quando è entrato all’interno di un salone da parrucchiere, ha salutato le persone presenti, si è avvicinato ad una giovane donna che stava lavorando all’interno del negozio e, dopo averla afferrata per un braccio, ha allungato una mano sul seno della giovane, palpeggiandola e continuando a trattenerla con la forza. La donna ha tentato ripetutamente di divincolarsi, gridando e chiedendo aiuto ai presenti che erano all’interno del negozio e che sono intervenuti in suo soccorso, riuscendo così ad allontanare l’aggressore che è scappato a piedi.

L’immediata richiesta di aiuto da parte della vittima ha consentito ai militari della Compagnia Carabinieri di Benevento di giungere immediatamente sul posto e di individuare subito il responsabile che è stato fermato e condotto in caserma per i successivi accertamenti. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di violenza sessuale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Benevento, tradotto presso la Casa Circondariale del capoluogo sannita.

L’uomo tratto in arresto è, pertanto, allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.