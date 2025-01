Befana in Pediatria, si rinnova l’ appuntamento al Moscati con i Vigili del Fuoco

I “Vigili del Fuoco di Avellino” unitamente al personale dell’ “Associazione Nazionale del Corpo Sezione di Avellino” , Vi danno appuntamento per la quattordicesima edizione della “Befana in Pediatria”. L’appuntamento per lunedì sei gennaio alle ore 09’45 , tradizionale giorno dell’Epifania, nel piazzale dell’ospedale antistante il reparto di Pediatria, dove la Befana con l’autoscala dei Vigili del Fuoco salirà al secondo piano per portare calze e dolciumi ai piccoli degenti del reparto Pediatria dell’Ospedale Moscati di Avellino.