Battipaglia, stretta anti-prostituzione sulla litoranea: l’ordinanza della sindaca

Lotta alla prostituzione, la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha deciso di adottare una nuova ordinanza per contrastare un fenomeno che si sta nuovamente acuendo. Il provvedimento, già in vigore e valido fino al 30 settembre, prevede il divieto “di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco a offrire prestazioni sessuali a pagamento”.

L’ordinanza è diretta anche nei confronti degli acquirenti, in particolare gli automobilisti. È fatto divieto “di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti e/o di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento”.

Inoltre, l’ordinanza vieta “alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti”.