Basket, Scandone sconfitta nell’ultima amichevole contro Virtus Roma

L’ASD Scandone Basket Avellino ha disputato ieri sera l’ultima amichevole precampionato, la terza negli ultimi sette giorni, in trasferta, al PalaSorbo di Ladispoli, contro la Virtus Roma 1960 per il primo trofeo di basket città di Ladispoli.

E’ stato uno scrimmage con un team blasonato, nato dalle ceneri della Virtus Roma che ha calcato, nel recente passato, i grandi palcoscenici del basket nazionale ed europeo.

Una società che mira a rientrare quanto prima nel basket che conta con un progetto ambizioso e che vorrà raccogliere i suoi primi frutti a partire da questa stagione. La squadra che disputerà, come la Felice Scandone, il campionato di serie B interregionale, può contare su giocatori di primissimo livello tra cui Petrucci e Valentini.

La partita si è conclusa con il punteggio di 80 a 62 in favore dei padroni di casa che sono apparsi molto più avanti con la preparazione e più rodati e sincronizzati negli schemi di coach Alessandro Tonolli, altro amarcord del basket capitolino, che può

contare su rotazioni più lunghe e di grande affidamento. Ad Avellino non è bastato il rientro a pieno regime di Sanchez e le buone prestazioni di Pichi e Trapani.

“Abbiamo giocato una discreta gara contro un team molto buono che ci ha punito ad ogni minimo errore. Abbiamo provato a restare attaccati alla partita per quanto è stato possibile ma le percentuali al tiro non ci hanno aiutato. E’ stata una gara non facile ma di certo un ottimo banco di prova in vista del campionato”. Queste le parole di coach Sanfilippo che non fa drammi e aspetta di ritrovare i suoi oggi, lunedì 25 settembre, per preparare al meglio la gara di esordio nel campionato, sabato 30 settembre in trasferta con la Dinamo Brindisi.

Parziali: 21-11; 19-19; 18-21; 22-11

Tabellini: D’Offizi 11, Sanchez 12, Scolpini 3, Bianco 6, Mazzagatii 9, Cianci 1, Soliani 5, Pichi 7, Trapani 8