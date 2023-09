A Marzano il primo campo di Padel nel Vallo di Lauro, l’impegno di Addeo

MARZANO DI NOLA- Un campo di padel per completare il Centro Sportivo nel piazzale intitolato ad Elisa Muto e una connessione diretta dell’area dove si svolgono attualmente le gare di calcio a cinque di tutte le squadre del Vallo e altre attività ludiche con la vicina sede dell’Istituto Alberghiero.

Ad assumere questo ulteriore impegno con la sua comunità, chiudendo ieri mattina la prima edizione di “Borgo in Movimento” è stato il primo cittadino di Marzano di Nola, Franco Addeo, che, lodando il lavoro messo in campo dalle sue quote rosa in giunta che hanno curato la manifestazione, ha annunciato le nuove iniziative e soprattutto che l’evento di ieri sarà raddoppiato, coinvolgendo però tutti i comuni del Vallo di Lauro.

Una mattinata di sport, con tanto di mini maratona per i bambini del comune di Marzano e altri momenti di sport, conclusi con un energetico buffet finale. Una “prima” riuscita bene quella di Borgo in Movimento, che il Comune del Vallo di Lauro ha organizzato insieme alla Regione Campania (l’Arus- Agenzia regionale Universiadi per lo sport) e all’Asd Marzano insieme alle associazioni locali, puntando già ad ampliare l’evento.

La parola d’ordine per Addeo, parafrasando un antico motto latino è “mens sana in corpore sano”, l’importanza dello sport nella fase educativa. Il sindaco ha posto l’accento sulle nuove iniziative che saranno organizzate nella struttura “che ci invidia tutta la provincia di Avellino”. Intanto si riparte dal campo di padel, un gioco che da almeno tre anni è passato a coinvolgere in Italia almeno un milione di persone, volti noti che lo hanno reso celebre ma anche tantissimi amanti dello sport. Quello di Marzano sarebbe così il primo campo nella zona.