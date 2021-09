Basket Avellino Basket, esordio stagionale per la Del Fes: trasferta a Rieti per la Supercoppa di serie B 11 Settembre 2021

Mario D’Argenio – Esordio stagionale per la Del Fes Avellino. La formazione allenata da coach Robustelli sarà di scena a Rieti domenica per la gara del primo turno di Supercoppa di serie B. Alle 18 ci sarà la palla a due al PalaSojourner contro la Sebastiani. La formazione avellinese è stata inserita nel gruppo G e giocherà contro una squadra costruita per vincere il campionato.

A presentare il match è stato il coach irpino: “Sappiamo di dover affrontare una squadra molto forte – commenta Robustelli – costruita per grandi obbiettivi ma guarderemo a noi e già sappiamo che questa sarà una gara per conoscerci meglio e migliorare i meccanismi che ogni giorno stiamo mettendo in campo e utilizzeremo al meglio questo test per preparaci al meglio all’inizio del campionato che resta il nostro vero obbiettivo”.