Base Popolare sostiene Rino Genovese

Base Popolare ha espresso, sin dall’inizio, la propria intenzione di partecipare alle prossime elezioni amministrative di Avellino avendo a riferimento tre punti essenziali:

• distinguersi da una discussione astratta tra tifosi acritici e denigratori moralistici

della precedente amministrazione;

• confrontarsi sui problemi di merito e su una visione della città;

• dare vita a un’iniziativa ispirata a una politica civica, cioè a una proposta che parta dalle forze civili e sociali concretamente presenti in città e non da presunti schemi generali.

Su queste basi abbiamo provato a creare occasioni di scambio, sia organizzando incontri, sia partecipando alle iniziative alle quali siamo stati invitati. È stato un percorso utile.

Innanzitutto, ci ha consentito di recuperare una civiltà dei rapporti e del confronto, anche con persone e associazioni che non saranno sulla nostra posizione elettorale; sia perché i rinvii e i silenzi imbarazzati con i quali è stato talora evitato il confronto con noi ci hanno, purtroppo, offerto la conferma dell’esistenza di posizioni più ancorate alla faticosa conservazione di equilibri interni, talvolta dal sapore tribale, che interessate alla ricerca della condivisione larga di un programma amministrativo.

È stato utile anche perché ci ha permesso di ascoltare e di condividere le tante perplessità che abitano all’interno di quelle che dovrebbero essere le coalizioni schematiche del centrodestra e del campo largo, convincendoci che non è questa la lente in grado di interpretare la realtà e i suoi problemi. Abbiamo di conseguenza rilevato che mentre, da un lato, c’è chi intende limitare la propria azione a un perimetro predefinito sulla base di un modello nazionale statico, dall’altro vi sono persone che si sono mosse per scardinare ogni formula politichese e sollecitare la nascita di una coalizione civica.

In tale quadro le occasioni di dialogo hanno fatto emergere una progressiva convergenza sulla proposta di Rino Genovese, sia per la sua originale impostazione programmatica, sia per le sue prospettive politiche.

Alla luce anche delle complesse vicende delle ultime settimane, abbiamo registrato cometale proposta esprima al meglio la volontà di compiere un salto in avanti invece di restare impigliati in una discussione che mescola confusamente i piani politici, amministrativi, personali e giudiziari.

Per quanto riguarda la precedente amministrazione della città, abbiamo cercato con attenzione di coglierne sia le luci sia le ombre, sempre con lo spirito di contribuire a un miglioramento e non limitarsi a un giudizio. Tuttavia siamo rimasti estranei all’intera vicenda amministrativa e intendiamo mantenere questa posizione per guardare oltre.

La decisione di riproporre al giudizio degli elettori gli amministratori uscenti può essere comprensibile, ma non è la nostra posizione.

Desideriamo evitare ogni schematizzazione e, lo anticipiamo, resteremo indifferenti alle prevedibili provocazioni generate da giudizi politici superficiali.

Intendiamo invece muoverci nel solco di un’iniziativa che si prefigge di privilegiare la realtà delle cose e costruire un’idea di futuro della città, sostenendo direttamente la candidatura di Rino Genovese nello spirito del percorso amministrativo e politico che ci stiamo impegnando a realizzare.