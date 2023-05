Bar presi d’assalto dai ladri nella notte: rubati anche ovetti di cioccolato

Una banda di 4 uomini, probabilmente la stessa, ha agito nella notte tra sabato e domenica in diversi bar tra Santa Paolina, Montefusco e Petruro, mettendo a segno una serie di furti. Il sistema di video sorveglianza di una di queste attività li ha ripresi intorno alle 2 del mattino quando, con estrema calma, hanno forzato l saracinesca e depredato il locale. Le casse, un computer, bottiglie di superalcolici e finanche ovetti di cioccolato, forse per uno spuntino goloso, il bottino, ancora da quantificare in termini economici.

«Purtroppo nel mio bar hanno rubato anche il PC – afferma la titolare di una delle attivita derubate – il dispiacere è di aver perso tutto il contenuto all’interno, a cominciare dalle foto delle mie bimbe». Dunque al danno economico si unisce quello affettivo nell’aver perso per sempre le foto ricordo della propria vita.

E chissà che questi ladri di ovetti kinder, forse da portare ai propri figli, possano avere un gesto di pietà facendo riavere almeno le foto alla barista.

Intanto indagano i carabinieri della stazione di Montefusco e si spera che attraverso gli indizi lasciati la banda possa essere acciuffata e la refurtiva recuperata.