Bando piccoli comuni, Grottolella fa la voce grossa: primato a livello nazionale

Bando piccoli comuni: Grottolella stacca il primato a livello nazionale. Il piccolo borgo alle porte di Avellino (poco più di 1.800 abitanti) si attesta al primo posto nella graduatoria dei progetti relativi al bando Pnrr per la Riqualificazione dei comuni la cui popolazione è inferiore a 5.000 abitanti. A presentare progetti oltre 3.500 Enti tra Comuni, Associazioni di Comuni e Unioni di Comuni, non tutti ammessi al finanziamento. Sul podio, alle spalle del borgo irpino, i centri piemontesi di Moretta e Quarona. Scorrendo nella graduatoria ci sono anche i municipi irpini di Aiello del Sabato, Prata di Principato Ultra, Volturara Irpina, Bisaccia e Sant’Andrea di Conza. Grottolella, come detto, si attesta al primo posto con un punteggio di 89,57 e un finanziamento da 1.395.000 euro. Importanti anche i fondi incassati da Sant’Andrea di Conza (1.385.000 euro), Aiello del Sabato (887.734), Prata (1.289.125) e Volturara e Bisaccia (700.000 a testa). Quattordici in tutto i comuni premiati a livello regionale. Un risultato che dunque premia fortemente l’Irpinia. Ora si passa alla fase successiva con la firma della convenzione per mettere in moto l’iter per incassare i fondi.

“E’ un’enorme soddisfazione per noi – commenta il sindaco di Grottolella Antonio Spiniello -. Colgo l’occasione per ringraziare i funzionari dei nostri uffici e i tecnici che hanno collaborato al progetto per aver consentito all’amministrazione comunale il raggiungimento di questo importante successo”. Si tratta di progetti destinati alla rigenerazione urbana. Proprio per questo il comune di Grottolella punterà a completare dal punto di vista della riqualificazione il suo borgo antico. “Il nostro centro storico – spiega la fascia tricolore – è oggetto soprattutto nel periodo estivo di varie manifestazioni culturali e culinarie come il Pasto della Salamandra, ormai giunto alla sedicesima edizione, e Viaggiando Sotto le Stelle, anche per questo è importante completare il restyling dell’area. Inoltre – continua il primo cittadino – così chiudiamo il cerchio con la ricostruzione post terremoto”. Il progetto prevede il completamento della riqualifica dell’area che si estende attorno alle mura del Castello Macedonio, la pavimentazione di alcune strade attigue e la messa in sicurezza e la conseguente valorizzazione delle aree verde comunali. “Un po’ come abbiamo già fatto per Via De Gasperi – dettaglia il sindaco Spiniello -. Col risanamento e la sistemazione urbanistica dell’arteria abbiamo dato lustro al punto di accesso al centro urbano. Ora attendiamo i finanziamenti per la rete fognaria e il risanamento idrogeologico. Intanto – continua il sindaco – apprendiamo con altrettanta soddisfazione che il nostro comune è tra i beneficiari per l’assegnazione di pulmini ecologici, necessari a migliorare i servizi nel campo dell’istruzione. La nostra scuola – conclude – registra un continuo incremento di studenti, in netta controtendenza con quanto avviene a livello nazionale e soprattutto al Sud”.