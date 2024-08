Airola, due indagati per omicidio colposo per la morte dell’operaio sul cantiere

In relazione alla morte avvenuta ieri sul cantiere di Airola in via Trociano dell’operaio di Rotondi di 67 anni, la Procura di Benevento ha formalizzato l’iscrizione nel registro degli indagati a carico del titolare della ditta e del proprietario del fabbricato, entrambi difesi di fiducia dall’ Avvocato Vittorio Fucci, per omicidio colposo in corso tra loro per la violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro. Alla stato non è stata accertata come causa della morte l’ipotetica attività lavorativa del 67enne. Si attendono gli esiti dell’autopsia sul corpo dell’operaio deceduto.