Banda dei tabacchi in azione a Grottaminarda: furto a metà

Hanno agito almeno in 8 e sono fuggiti a bordo di 2 Suv di grossa cilindrata a fari spenti. La “banda dei tabacchi” di nuovo in azione in Irpinia, questa volta a Grottaminarda in via Nazionale Baronia presso una nota area di servizio. Ma il colpo è andato a segno per metà perchè i ladri hanno avuto pochissimo tempo, circa 3 minuti, da quando è scattato l’allarme all’arrivo di una macchina della vigilanza privata e di due pattuglie dei carabinieri.

Hanno forzato la saracinesca e sono riusciti a portare via la cassa automatica e un modico quantitativo di tabacchi, sigarette per lo più. L’esatto ammontare del bottino è in via di quantificazione da parte dei carabinieri che hanno già acquisito le immagini della videosorveglianza ed avviato le indagini.