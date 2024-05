Amministrative Venticano: lettera aperta del Candidato Sindaco Colarusso

VENTICANO – Lettera aperta del Candidato Sindaco Gerardo Giuseppe Colarusso con la Lista “Competenza e Passione per Venticano”.

“UNA STORIA CHE SI RINNOVA”:

Care amiche e cari amici,

circondato dall’entusiasmo di tanti concittadini ho deciso di mettere a disposizione della nostra comunità la mia competenza e la mia passione. Insieme ad una squadra rinnovata nello spirito e nell’animo abbiamo costruito un nuovo progetto per guidare il nostro paese alle sfide che ci attendono.

Conoscete la mia storia. Sono stato Presidente della Pro Loco Venticanese e amministratore, in qualità di vice-sindaco e consigliere comunale. Voglio sottolineare soprattutto l’esperienza maturata nella Pro Loco perché è quella che porto più caldamente nel cuore, una esperienza associativa che mi ha formato e segnato come persona e come membro di questa comunità.

L’organizzazione della Fiera Campionaria, dell’Estate Venticanese e della Sagra; è su quella unione che voglio fondare il rapporto tra cittadini, associazioni e amministrazione.

Oggi mi presento, e con me tutta la mia squadra, con una visione precisa di Venticano, prima di tutto capace di incidere nel breve termine e poi in grado di affrontare le grandi sfide che ancora ci attendono. Le nostre priorità sono rivolte innanzitutto al sociale e alla socialità, alla nostra comunità da rendere sempre più coesa, allo sviluppo imprenditoriale e commerciale.

Con lo spirito di un tempo, contagiato dall’entusiasmo di molti, abbiamo dato vita a questo nuovo progetto, quello che è diventato la nostra lista “Competenza e Passione per Venticano”. Alla base di questo percorso abbiamo messo serietà, credibilità e consapevolezza.

Una lista che unisce una guida di esperienza a tanti giovani validi ed energici che, come me, hanno deciso di mettersi al servizio della nostra comunità con rinnovato entusiasmo e determinazione.

Il futuro è tutto da costruire ed io sono felice di offrire il mio contributo

deciso e concreto per lo sviluppo del nostro paese.

Dott. Gerardo Giuseppe Colarusso”.