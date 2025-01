Banchiere ed economista legato alla sua terra, l’Irpinia piange Pellegrino Capaldo

ATRIPALDA- Banchiere, docente universitario ed uno degli economisti più autorevoli del Paese, sempre legato però alla sua Atripalda. Pellegrino Capaldo, 86 anni, laureato a soli 21 anni, docente fin dal 1970 alla Sapienza, uno dei massimi esperti di finanza aziendale, bilanci dello Stato e d’impresa e risanamento di imprese in crisi. Anche per questo motivo fu scelto come uno dei probiviri del nodo del Banco Ambrosiano-Ior, designato dalla segreteria vaticana, fu a capo di altre importanti istituzioni bancarie: nel 1987 divenne presidente della Cassa di Risparmio di Roma, fino alla fusione che portò alla costituzione della Banca di Roma. La sua una vera e propria «scuola».

Nella sua vita c’è anche la politica, una passione tipica degli irpini. Fu uno dei fondatori dell’Udr insieme all’ex Capo dello Stato Francesco Cossiga..Un legame profondo che alla notizia della sua scomparsa ha commosso la cittadina del Sabato. In una nota il Sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, l’Amministrazione Comunale, la comunità atripaldese tutta, ha espresso. “il più profondo cordoglio alla famiglia Capaldo per la scomparsa del caro congiunto prof. Pellegrino Capaldo, docente dal 1970 alla Sapienza, presidente della Cassa di Risparmio di Roma e successivamente della Banca di Roma.

Tanti altri sono stati gli incarichi di prestigio ricoperti, così come tante volte si mostrò indisponibile a rappresentare ruoli governativi di primo piano. Economista di altissimo profilo e consulente del Vaticano.

Mai distante dalla nostra città che amava molto e dove aveva abitazione e molteplici affetti. Numerose le sue iniziative filantropiche”.Nella giornata dei funerali ad Atripalda, previsti per domani 15 gennaio alle ore 16:00 nella chiesa di Sant’ Ippolisto M. re, l’Amministrazione Comunale ha proclamato il lutto cittadino.