Bambini e Vigili del Fuoco insieme per addobbare l’Albero di Natale della Prefettura

Domani mattina un evento speciale prenderà vita presso la sede della Prefettura di Avellino, coinvolgendo i giovanissimi allievi provenienti da diverse scuole primarie della città e della provincia. A partire dalle ore 9:30, insieme ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e ai rappresentanti locali dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, i bambini si recheranno presso il chiostro del palazzo di Governo per addobbare l’albero di Natale.

L’iniziativa, promossa con l’obiettivo di aprire sempre di più i luoghi istituzionali alla cittadinanza, riveste una particolare importanza nel coinvolgimento dei più piccoli. Sarà un’occasione speciale in cui i bambini, con la loro creatività e dedizione, avranno l’onore di decorare l’abete natalizio, portando il loro contributo per rendere ancora più festoso e accogliente l’ambiente della Prefettura.

La presenza dei Vigili del Fuoco in questa iniziativa sottolinea anche il loro ruolo attivo nella comunità, non solo in termini di sicurezza e soccorso, ma anche nel promuovere momenti di partecipazione e condivisione con i cittadini, specialmente con le nuove generazioni.

La collaborazione tra istituzioni e scuole, in un momento così significativo come quello delle festività natalizie, promuove un legame speciale tra la comunità e gli spazi istituzionali, creando un’atmosfera di festa e coinvolgimento che unisce grandi e piccoli nella magia del Natale.