Bambini agricoltori per un giorno: piantano ulivo e nocciolo per riscoprire le radici

MARZANO- Piantare una speranza per le giovani generazioni. E’ quello che avverra’ questa sera a Marzano, dove la “speranza” nelle nuove generazione si incontrerà con la tradizione agricola del territorio.

Così alle diciannove e trenta nel Piazzale dedicato ad Elisa Muto saranno proprio i bambini protagonisti di un viaggio nella storia agricola del comune del Vallo di Lauro. Prima si trasformeranno in baby agricoltori per piantare un ulivo e una pianta di nocciolo, poi torneranno ad essere impegnati con le loro produzioni e gli elaborati che sono stati trasformati in una mostra artistica dal tema inequivocabile:

“Con i nostri occhi”. Alla fine della manifestazione, che sarà presieduta dal primo cittadino di Marzano Franco Addeo, ci sarà anche un premio per i ragazzi, quello di gadget, un buffet e soprattutto per farli divertire anche dei gonfiabili nel piazzale dove si terrà la manifestazione.

Un’iniziativa che il Comune di Marzano di Nola organizza dopo aver partecipato ed ottenuto un finanziamento dai fondi del Masaf, il Ministro dell’agricoltura e della sovranità popolare e delle foreste. Un modo per piantare salde radici nella terra di origine.