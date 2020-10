Ballottaggio: chiusa la campagna elettorale si aprono le urne ad Ariano: sfida Franza-La Carità

Renato Spiniello – Chiusa una lunghissima campagna elettorale che ad Ariano Irpino è durata oltre un anno, ovvero dalle scorse amministrative che consegnarono un Consiglio Comunale zoppo all’allora eletto sindaco Enrico Franza.

Si aprono, invece, per la seconda volta in due settimane le urne delle 25 sezioni del comune ufitano per l’unico turno di ballottaggio che coinvolgerà la provincia di Avellino. Si potrà votare dalle 7:00 di stamane alle 23:00 di questa sera e dalle 7:00 alle 15:00 di domani, poi comincerà lo spoglio.

La sfida è tra Enrico Franza, che si presenta per la seconda volta in due anni al secondo turno, e Marco La Carità. Non ci sono stati apparentamenti ufficiali, ma entrambi i contendenti allo scranno più alto di Palazzo di Città hanno rivolto appelli trasversali alle diverse forze politiche e civiche.

Franza, sindaco uscente, è sostenuto dalle liste Movimento 5 Stelle, Ariano Futura, Democratici per Ariano e Psi, lo sfidante La Carità ha invece l’appoggio delle compagini Moderati per Ariano, Unione Popolare, Lega, Fratelli d’Italia e Popolo e Territorio.

Al primo turno, Franza ha incassato il 39,86% delle preferenze, mentre La Carità si è fermato al 29,34%. Ovviamente nulla è scontato per questo seconda tornata. L’elettore può scegliere solo tra i due candidati sindaco tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del prescelto.

Al primo turno l’affluenza sul Tricolle è stata del 71,38%. Le nuove rilevazioni sono attese per le 12:00, le 19:00 e le 23:00 di oggi e le 15:00 di domani.