Rapinatori in azione a Baiano in via Roma, nel centro del paese e in pieno giorno. E’ accaduto questo pomeriggio intorno alle 17:30.

I malviventi hanno preso di mira una tabaccheria intimando con armi in pugno al titolare di consegnare i contanti in cassa per poi colpirlo con il calcio della pistola alla testa prima di dileguarsi.

Un’azione fulminea. Immediato sul posto l’arrivo dei Carabinieri. Nel Mandamento e zone limitrofe è scattata la caccia a malviventi. Indagini in corso.