Anziana trovata morta in un dirupo: si attende esame medico legale

Resta tutta da chiarire la vicenda dell’anziana di Sarno trovata morta in un dirupo nei boschi del baianese. Solo dopo l’esame da parte del medico legale si potranno capire le cause del decesso e fare luce sulla vicenda. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata traslata al Moscati di Avellino per i successivi accertamenti. I due anziani di Sarno viaggiavano su un’Apecar.

L’uomo è stato ritrovato due giorni fa in stato confusionale, della donna si erano perse le tracce da diversi giorni. Poi il ritrovamento del mezzo da parte di un agricoltore della zona nel territorio di Baiano, in località Arco di Rienzo, e a poche centinaia di metri di distanza, nella giornata di ieri, il ritrovamento del corpo senza vita della 80enne.

In azione per le ricerche il SAGF, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

Sulla dinamica della tragedia restano aperte tutte le ipotesi: potrebbe essersi trattato di un fatale incidente così come di un’azione violenta. Inquirenti a lavoro.