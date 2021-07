Cronaca Bagnoli Irpino: intestavano contratti di luce e gas a loro insaputa, in due nei guai 22 Luglio 2021

Bagnoli Irpino: intestavano contratti di luce e gas a loro insaputa, in due nei guai. I carabinieri della locale stazione sono entrati in azione dopo una serie di denunce. Un 35enne della provincia di Napoli ed un 40enne del salernitano, venuti in possesso dei dati personali delle persone offese, attivavano contratti per la fornitura di energia elettrica/gas.

I due sono stati deferiti in stato di libertà, mentre l’accaduto, per i carabinieri, è un utile spunto per ricordare, ancora una volta, quanto sia importante il trattamento riservato dei dati personali.