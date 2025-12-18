Azione Cattolica di Candida, il Natale della solidarietà tra anziani e bambini

L’Azione Cattolica di Candida ricomincia il suo cammino di impegno e vicinanza alla comunità con iniziative concrete e cariche di umanità, soprattutto in questo periodo natalizio.

Nella giornata di mercoledì 17 dicembre, i ragazzi dell’associazione hanno fatto visita alle RSA Villa Paradiso, Dimora Gioiosa e Il Roseto, portando agli anziani un momento di serenità e spensieratezza. Un’iniziativa semplice ma sentita, pensata per regalare un sorriso e spezzare la routine quotidiana, quella che i giovani hanno definito una vera e propria “terapia del sorriso”.

Ad accompagnare il pomeriggio ci sono state le canzoni natalizie, introdotte da Flavia e Antonietta con i loro strumenti musicali. Il presidente dell’Azione Cattolica, Anthony Pascucci, insieme ai ragazzi, ha animato il momento dando voce ai canti e distribuendo piccoli doni. A rendere l’atmosfera ancora più leggera è stato il parroco di Mirabella Eclano, don Christian, che ha coinvolto tutti con un breve e simpatico spettacolo di magia.

Durante la visita nelle RSA, decori e abbellimenti artigianali fatti a mano con cortecce e lana, donati da Delia Dello Iacono, hanno contribuito a rendere l’ambiente ancora più accogliente e natalizio.

Le attività natalizie erano iniziate già domenica 14 dicembre con l’iniziativa “Elfo per un giorno”, svoltasi in chiesa a Candida. I bambini del paese, nei panni di piccoli aiutanti di Babbo Natale, hanno portato dei doni che saranno consegnati ai bambini delle famiglie seguite dal Progetto SAI di Petruro Irpino.

Il percorso di solidarietà prosegue anche domani, 19 dicembre, con una visita proprio al Progetto SAI di Petruro Irpino, resa possibile grazie alla collaborazione della responsabile Chiara Polcaro.

«Sono gesti semplici, ma fatti con il cuore – ha dichiarato il presidente Anthony Pascucci –. Portare un sorriso, soprattutto agli anziani e ai bambini, è il modo più vero che conosciamo per vivere lo spirito del Natale».

Soddisfazione anche da parte di Chiara Polcaro: «Queste iniziative dimostrano quanto sia importante fare rete sul territorio. La presenza dei ragazzi dell’Azione Cattolica è sempre fondamentale per i progetti della comunità».