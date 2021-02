Avellino Avionica, al via i corsi di Jump-Benessere Giovani 2 Febbraio 2021

L’ultima fase del progetto JUMP, dopo il blocco causato dalla pandemia, finalmente decolla. Dopo gli eventi sociali e culturali, i servizi di aula studio, gli sportelli di orientamento al lavoro e al supporto psicologico, con l’anno nuovo, arrivano le attività di formazione di Avionica e della Pro Loco Avellino.

Nello specifico saranno sei i corsi che partiranno dal mese di Febbraio, tutti con formatori scelti appartenenti al nostro territorio, con buone pratiche ed esperienza accumulata da poter trasferire ai futuri frequentanti under 35.

“E’ successo di tutto in questo ultimo anno. Abbiamo dovuto ripensare gli spazi di aggregazione e socialità per creare un ambiente sicuro dove poter proseguire con le attività. I corsi che partiranno potranno essere svolti in entrambe le modalità -presenza o da remoto- grazie alla piattaforma messa a disposizione dai partner del progetto che potrà essere utilizzata in caso di necessità, in base alla situazione locale che si verificherà.”

Inoltre, Il Presidente L.Cioffi ricorda che tutti i corsi sono gratuiti e accessibili presso gli spazi del Casino del Prinicipe, in via Corso Umberto I n.215, il quale è stato riorganizzato per rispettare tutte le normative di prevenzione e contrasto al COVID-19.

Per info ed iscrizioni, si possono consultare i nostri canali social oppure inviare una mail a avionica.av@gmail.com per i corsi di “Artigianato Digitale”, “Creatività digitale”, “Comunicazione digitale” e “Cittadinanza attiva” organizzati da Avionica e a prolocoavellino1@gmail.com per il corso “Le opportunità del territorio” organizzato dalla Pro Loco di Avellino.