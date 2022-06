Avellino,polemiche sull’esibizione della tiktoker Rita De Crescenzo a Viale Italia: centinaia di persone hanno paralizzato il traffico

Lunedì sera a Viale Italia centinaia di persone in strada hanno assistito al concerto di Rita De Crescenzo, che si definisce della “regina di tik tok”.

La De Crescenzo è arrivata per la seconda volta in città nel giro di pochi giorni, per l’inaugurazione di un negozio. Già dal tardo pomeriggio un grande numero di fan, tra cui tanti bambini, attendevano il suo arrivo in strada, intasando il traffico nella zona.

Il concerto è iniziato alle 21.30 con l’arrivo della discussa tiktoker che è salita su un palchetto posizionato sul marciapiede, tra il tripudio delle persone che sono venute a seguirla. La De Crescenzo, che ha milioni di visualizzazioni sul web, è un personaggio molto discusso ed è stata anche arrestata in passato.

Spesso pubblica dei video molto provocatori, scagliandosi anche contro le forze dell’ordine. “E’ una di noi, ci fa divertire” hanno ripetuto i suoi ammiratori.

Molti però non si spiegano il suo successo mediatico. Sui social ed in particolare nei commenti al nostro servizio su facebook migliaia di messaggi di protesta dei cittadini (potete leggerli cliccando al link sotto):