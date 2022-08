Avellino, zona pedonale nel week end. I dettagli nell’ordinanza di Festa

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha emanato un’ordinanza con la quale ordina, “fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, in via del tutto sperimentale,

nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 agosto 2022, dalle ore 21:30 alle ore 01:00 del giorno successivo:

1. la pedonalizzazione di Via Lorenzo De Concilii, con divieto di transito e di circolazione;

2. divieto di circolazione in Viale Italia nel tratto compreso tra l’intersezione con Via De Concilii e l’intersezione con Via Sellitto/Del Gaudio;

3. obbligo di svolta a sinistra in Via Sellitto all’intersezione con Viale Italia per i veicoli provenienti da Via Roma,

4. obbligo di svolta a sinistra in Viale Italia all’intersezione con Via F.lli Ciocca per i veicoli provenienti da Via Marconi/Dorso;

5. obbligo di svolta a destra in Via F.lli Del Gaudio all’intersezione con Viale Italia per i veicoli provenienti da Via Colombo.

Restano esclusi i residenti, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, debitamente autorizzate e con esposizione del relativo permesso, i mezzi di soccorso ed i mezzi delle forze di polizia.

Ai titolari degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche eventualmente in concessione, con ogni accorgimento, anche mediante l’utilizzo di proprio personale o di personale qualificato addetto alla sicurezza e di rispettare i limiti posti per le emissioni sonore.

Dovrà essere assicurato in ogni caso un passaggio libero sulla strada di mt. 3,50 per i mezzi di soccorso e per i residenti.

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi e regolamenti, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis D. Lvo n. 267/2000, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1980 n. 689.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale”.