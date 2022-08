A Torre Le Nocelle stasera la comicità di Biagio Izzo

Biagio Izzo, attore e regista, arriva a Torre Le Nocelle l’11 Agosto alle ore 21.00. Un appuntamento da non perdere con il noto beniamino del pubblico napoletano in scena durante i festeggiamenti per San Ciriaco, santo patrono del Comune.

Il noto comico napoletano è pronto a far ridere tutto il pubblico presente con i suoi divertentissimi sketch.

L’evento è un intervento co-finanziato dalla Regione Campania a valere sul POC Campania 2014-2020 “rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale”.