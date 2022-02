Avellino, Vigili del Fuoco: tre interventi in poche ore

I Vigili del Fuoco di Avellino questo pomeriggio, sono intervenuti in via Carducci per un incendio che si è sviluppato in un esercizio commerciale. Il pronto intervento della squadra ha permesso lo spegnimento delle fiamme evitando che le stesse si propagassero all’intera struttura. Al momento dell’accaduto il negozio era chiuso.

Subito dopo le 19’30, sempre una squadra della sede centrale di Avellino è intervenuta sull’autostrada A 16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Canosa, per un incendio di un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. A bordo dell’auto una famiglia di tre persone ed il loro cane, che stava rientrando a Lacedonia paese di origine, la quale oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze.

Quasi in contemporanea, un’altra squadra, sempre della sede centrale di via Zigarelli, è dovuta intervenire al corso Vittorio Emanuele, presso un esercizio commerciale, per un principio d’incendio sviluppatosi sotto la grata d’ingresso del negozio. Il personale intervenuto ha spento e messo in sicurezza.