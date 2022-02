Avellino, a Catanzaro si ferma la serie positiva: sconfitta per 2 a 0

Si ferma a 16 risultati utili consecutivi la serie positiva dell’Avellino. La formazione allenata da Piero Braglia esce sconfitto dal Ceravolo di Catanzaro. Una gara giocata male: rinunciatario l’atteggiamento dei lupi che non sono riusciti mai ad impensierire la formazione calabrese che dopo un primo tempo di supremazia territoriale ha colpito nella ripresa con le reti di Vasquez e Martinelli.

L’Avellino deve rinunciare alle assenze di Murano, Di Gaudio, Plescia e Mignanelli fermi in infermeria e manda Pane in campo al posto di Forte per scelta tecnica. In avvio la gara promette bene con il Catanzaro che parte forte sfiorando il goal dopo poco più di un minuto con Bayeye che impegna Pane. L’Avellino risponde con il tandem offensivo biancoverde formato da Kanoutè e Maniero con il tiro del bomber che impegna il portiere giallo-rosso. Poi la partita diventa nervosa e molti sono gli ammoniti da parte dell’arbitro che stenta a tenere a bada i calciatori. Non succede nulla fino al finale quando i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Biasci che però a tu per tu con Pane vieni anticipato da Dossena.

Nella ripresa il Catanzaro parte forte e dopo sei minuti passa in vantaggio grazie ad una gran giocata di Vasquez. L’attaccante giallorosso prende palla e da 25 metri lascia partire un tiro che si insacca all’incrocio dei pali della porta di Pane. L’Avellino subisce il contraccolpo e rischia di capitolare di nuovo dopo pochi minuti ma è Pane che salva il risultati. Lo stesso portiere però non può nulla al 27′ sul colpo di testa di Martinelli che insacca e indirizza la gara ancor di più verso i padroni di casa. La formazione biancoverde non riesce a reagire e anzi a fine gara Dossena si fa espellere compiendo un brutto fallo ai danni di Cinelli. La gara finisce qui.

Per l’Avellino una sconfitta pesante, la seconda stagionale, che lo fa scivolare in classifica al 5° posto. Ora l’appuntamento è per sabato 12 febbraio quando al Partenio – Lombardi i lupi riceveranno il Monterosi artefice della prima sconfitta dei lupi in campionato.