“Avellino vicina alla popolazione di Ischia”

“Sono ore di trepidazione quelle che stanno vivendo gli abitanti di Ischia e del comune di Casamicciola, flagellati dal maltempo che dalle prime ore dell’alba (di ieri, ndr) si è abbattuto sull’intera isola, causando frane ed allagamenti”.

Lo scrive, sulla sua pagina facebook ufficiale, il sindaco di Avellino Gianluca Festa.

“Il mio pensiero in questo momento così drammatico va, innanzitutto, alla comunità ischitana chiamata ad affrontare una calamità inaudita, una tragedia senza precedenti, e alle donne e agli uomini della Protezione Civile regionale e nazionale, alle Forze dell’ordine, ai volontari per il grandissimo impegno che stanno mettendo per affrontare questa nuova sciagura. La mia vicinanza e quella di tutta la comunità avellinese va alla gente di Ischia, sperando che la situazione torni sotto controllo quanto prima”, conclude.