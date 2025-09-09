Avellino, Unarma da il benvenuto al Colonnello Angelo Zito

L’Associazione Sindacale Carabinieri (UNARMA), la sigla Sindacale Storica dell’Arma dei Carabinieri, presente nella Provincia di Avellino con circa 300 associati, nelle persone del Segretario Nazionale Antonio Nicolosi, del Segretario Nazionale aggiunto Giuseppe Possidente, del Segretario Regionale Raffaele Esposito e del Segretario Generale Provinciale di Avellino Massimiliano Lo Priore, danno il benvenuto al nuovo Comandante Provinciale dei carabinieri di Avellino Col. Angelo Zito augurandogli buon lavoro.

Così in una nota il Segretario Generale Provinciale di Avellino, nonché Consigliere Regionale Massimiliano Lo Priore: “A nome di tutta UNARMA A.S.C. diamo il benvenuto al Colonnello Angelo Zito che si è appena insediato al Comando dei Carabinieri di questa Provincia. Da subito il Comandante Zito si è mostrato persona disponibile e piena di buoni propositi. Siamo sicuri, vista la sua consolidata esperienza, che saprà guidare tutti noi Carabinieri con professionalità e saprà darci la giusta serenità per affrontare il servizio quotidiano. Possiamo ritenerci fortunati ad Avellino, provincia nella quale, da diversi anni ormai, vengono designati Ufficiali di lodata esperienza. Saprà sicuramente trovare il giusto equilibrio anche nei rapporti con la nostra associazione. Benvenuto Comandante e buon lavoro a nome di tutti i nostri associati.