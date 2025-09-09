Allerta meteo gialla su tutta la Campania: temporali improvvisi e intensi

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo valido per l’intero territorio regionale.

L’allerta scatterà dalle 9 di domani, mercoledì 10 settembre, e resterà in vigore per 24 ore, fino alle 9 di giovedì 11 settembre.

Sono previste precipitazioni intense a carattere temporalesco, con rapida evoluzione e forte intensità locale. Non si escludono grandinate, fulmini e raffiche di vento, che potrebbero provocare danni a strutture, coperture e vegetazione.

Particolare attenzione va prestata al rischio idrogeologico: possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento di acque sulle strade, caduta massi e frane.

La Protezione Civile invita i Comuni ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a predisporre tutte le misure necessarie per prevenire e mitigare i possibili effetti dei fenomeni, in linea con i piani di protezione civile.

Raccomandata inoltre la verifica della stabilità del verde pubblico e l’attenzione alle comunicazioni ufficiali della Sala Operativa Regionale.