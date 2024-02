Avellino, un altra occasione sprecata: solo 1 a 1 contro il Monterosi

L’Avellino illude ma poi cede nel finale e si fa raggiungere del Monterosi. Rischia di essere questa la stagione delle occasioni sprecate. I lupi non riescono a sfruttare il pareggio a Messina del Picerno che così conserva il secondo posto in attesa delle gare di domani del Benevento e Juve Stabia che potrebbero allungare.

Un gran primo tempo quello disputato dalla formazione di Pazienza che va in vantaggio dopo 10 minuti con un goal del solito Chicco Patierno: lancio dalla difesa arriva a Sgarbi, che controlla il pallone appena fuori dall’area avversaria e serve l’attaccante con un passaggio preciso. Patierno calcia rasoterra con il destro, angolato e preciso; 11esimo goal stagionale per l’attaccante. L’Avellino sfiora più volte il secondo goal ma non riesce a sfondare e le squadre vanno all’intervallo sullo 0 a 1 per i lupi.

Nel secondo tempo la gara cambia con il Monterosi che spinge e cerca di raggiungere il pari ma un attengo Ghidotti respinge le azione della squadra di casa. L’Avellino è nervoso e fioccano i cartellini gialle e a dieci minuti dal termine della gara per De Cristofaro arriva il secondo cartellino giallo che lascia i lupi in 10. Per i biancoverdi piove sul bagnato perchè a tre minuti dal termine del tempo regolamentare arriva il pareggio del Monterosi: Silipo confeziona un’ottima giocata e serve centralmente Rossi. La conclusione di Rossi si trasforma in un assist per Vano, che sotto porta batte Ghidotti.

Per l’Avellino un boccone amaro questo pareggio che sa bi beffa e che fa frenare ancora una volta le ambizioni della squadra di Pazienza.

Il tabellino di Monterosi-Avellino 1-1

MONTEROSI (3-5-2): Rigon; Tartaglia (12′ st Crescenzi), Mbende, Sini; Verde (1′ st Di Francesco), M. Gori, Scarsella, Gavioli (29′ st Silipo), Crivello (33′ st Di Renzo); Eusepi (33′ st Rossi), Vano. A disp.: Santilli, Coronas, Bittante, Tolomello. All.: Scazzola.

AVELLINO (4-3-3): Ghidotti; Cancellotti (40′ st Llano), Rigione, Frascatore, Liotti (22′ st Cionek); De Cristofaro, Armellino, Rocca; Sgarbi (40′ st Russo), Patierno (38′ pt G. Gori), D’Ausilio (22′ st Ricciardi). A disp.: Pane, Pizzella, Mulè, Pezzella, Marconi. All.: Pazienza.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia.

MARCATORE: 10′ pt Patierno (A), 42′ st Vano (M).

NOTE: spettatori 1.000 circa. Espulso: al 34′ st De Cristofaro (A) per doppia ammonizione. Ammonito: Armellino (A), Eusepi (M), Sgarbi (A), Crivello (M), Vano (M), M. Gori (M). Angoli: 1-6.