Avellino, ultimi giorni per l’abbonamento. Raggiunta quota 4.750 tessere

Il campionato di Serie C è ormai alle porte e l’Avellino è pronto per affrontare la prima sfida della stagione 2024/2025. La squadra biancoverde debutterà in trasferta contro il Picerno, una gara che si preannuncia già decisiva per testare le ambizioni del gruppo guidato da mister Pazienza. I tifosi sono ansiosi di vedere all’opera la squadra e hanno risposto con entusiasmo alla campagna abbonamenti, testimoniando il loro attaccamento ai colori biancoverdi.

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato che la campagna abbonamenti per la stagione “Amarsi Ancora” ha già raggiunto un traguardo significativo: sono stati sottoscritti ben 4.750 abbonamenti. Un risultato importante che dimostra quanto la passione per l’Avellino sia ancora forte e radicata.

Per i tifosi che non hanno ancora avuto modo di abbonarsi, il club ha reso noto che sarà possibile farlo fino a venerdì 23 agosto, data in cui si chiuderà definitivamente la campagna. La biglietteria dello stadio “Partenio – Lombardi” subirà alcune variazioni di orario nelle prossime settimane per agevolare il flusso degli ultimi abbonati.

Di seguito gli orari della biglietteria:

Da Lunedì 19 a venerdì 23 agosto: dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00;