Acqua, domani quasi trenta comuni a secco tra Irpinia e Sannio

L’Alto Calore Servizi ha comunicato che, a causa di diverse rotture non più procrastinabili sulla condotta adduttrice in agro dei Comuni di Villamaina e Gesualdo, l’erogazione idrica ai serbatoi è sospesa per il giorno 22 agosto 2024.

Pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni nella giornata del 22 agosto 2024, in virtù della durata degli interventi di riparazione, la cui ultimazione è prevista nella tarda serata.

Ecco i comuni dove mancherà l’acqua:

1. ARIANO IRPINO

2. ARIANO IRPINO (OSPEDALE)

3. ARIANO IRPINO (CASA CIRCONDARIALE)

4. GROTTAMINARDA

5. TORELLA DEI LOMBARDI

6. BONITO

7. MELITO IRPINO

8. MONTECALVO IRPINO

9. VILLANOVA DEL BATTISTA

10. SAVIGNANO IRPINO

11. GRECI

12. GESUALDO

13. VILLAMAINA

14. FONTANAROSA

15. MIRABELLA ECLANO

16. STURNO

17. FLUMERI

18. FLUMERI (A.S.L.)

19. APICE

20. PADULI

21.S, ARCANGELO TRIMONTE

22. PIETRELCINA

23. PESCO SANNITA

24. PAGO VEIANO

25. REINO

26. CAMPOLATTARO

27. FRAGNETO MONFORTE

28. CASALDUNI

29. STIR CASALDUNI